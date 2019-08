Colpito cassonetto,probabile gesto folle

(ANSA) - GENOVA, 5 AGO - Il ragazzino francese di 12 anni, ricoverato al pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato colpito in faccia da un cassonetto lanciato sulla tenda dove dormiva con la famiglia sulla spiaggia di Bergeggi (Savona) è ancora in prognosi riservata e tuttora ricoverato in terapia intensiva per monitorare l'evoluzione neurologica. Lo rende noto la direzione sanitaria dell'istituto Gaslini. Il ragazzino ha subito un grave trauma cranio facciale nella notte di venerdì scorso. Intanto proseguono serrate le indagini dei carabinieri che, secondo quanto appreso, pur non escludendo alcuna pista sembrano privilegiare il "gesto folle, sconsiderato" piuttosto che l'azione di un gruppo di 'anti-campeggiatori'. Secondo gli inquirenti infatti non è escluso che possa esser stato "il gesto di un ubriaco".