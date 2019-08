14 agosto 450 parenti vittime a Genova

(ANSA) - GENOVA, 5 AGO - Sono oltre 450 i familiari delle 43 vittime di ponte Morandi attesi il 14 agosto a Genova alla commemorazione a un anno dal disastro. Il Comune in questi giorni è impegnato nell'organizzazione della giornata per consentire, soprattutto a coloro che più sono stati toccati dalla tragedia, di poter ricordare i propri cari. "Sono in molti a voler partecipare a un momento che sarà di commemorazione e commozione - dice il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci -. Di sicuro quel giorno sarà messo da parte ogni aspetto autocelebrativo". La cerimonia si svolgerà davanti alla futura pila 9 del nuovo ponte che sarà già alta 26 metri, ma non ancora completata dovendo arrivare a 37 metri. "In cima isseremo una bandiera di Genova", dice Bucci. Alle 10 si terrà la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei Angelo Bagnasco. Subito dopo alcuni discorsi ufficiali e poi, alle 11:36, momento del crollo, un minuto di silenzio, mentre le campane della diocesi suoneranno a lutto.