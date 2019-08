Cadavere in sacco pelo,è donna scomparsa

(ANSA) - LIVORNO, 4 AGO - E' di una 72enne scomparsa da alcuni giorni la donna il cui cadavere è stato rinvenuto ieri dentro un sacco a pelo in uno scannafosso lungo la vecchia Aurelia a Riotorto, nel comune di Piombino (Livorno). Si tratta di Simonetta Gaggioli, 72 anni, una vita trascorsa nella vicina Follonica (Grosseto), da alcuni mesi trasferitasi a Riotorto per stare più vicino ai tre nipotini, andando a vivere insieme al figlio, la nuora e i bambini. L'identificazione, per la quale si attende comunque la prova definitiva del Dna, è avvenuta attraverso il riconoscimento di alcuni oggetti, tra cui sembra un orologio, che la donna aveva con sè, da parte di alcuni parenti. La scomparsa dell'anziana, da quanto spiegato dagli investigatori, era stata denunciata venerdì scorso dal figlio.