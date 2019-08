Segrega e abusa della convivente,arresto

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 2 AGO - Ha malmenato e abusato sessualmente della propria convivente, segregandola in casa per tre giorni. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lamezia Terme mentre tentava di imbarcarsi su un traghetto diretto in Grecia.

A denunciare l'uomo era stata la donna, connazionale, che era riuscita a scappare dall'abitazione che condivideva con il suo aguzzino e dopo essere stata soccorsa era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale lametino. I due, conosciutisi a dicembre scorso in Bulgaria, erano giunti in Calabra ad aprile e da allora, secondo il suo racconto, erano iniziate le minacce, vessazioni e le violenze. Dalle immagini della videosorveglianza e dalle analisi delle celle di aggancio dell'utenza telefonica, i militari hanno ricavato la posizione dell'uomo che è stato rintracciato e fermato come indiziato di delitto e portato in carcere. E' accusato di lesioni personali aggravate, violenza sessuale e sequestro di persona.