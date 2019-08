Al lavoro nonostante reddito, denunciati

(ANSA) - MONTEGIORDANO (COSENZA), 02 AGO - Otto persone sono state denunciate, a vario titolo, per caporalato, lavoro nero e truffa ai danni dello Stato per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nel corso di un'operazione sul litorale dell'Alto ionio cosentino, i finanzieri della Tenenza di Montegiordano hanno scoperto due lavoratori irregolari che, nonostante percepissero il reddito di cittadinanza lavoravano, rispettivamente, come guardiano notturno in un lido balneare e in un negozio di generi alimentari. I due sono stati denunciati per violazione del D.L. 4/2019 e truffa aggravata.

Nel corso dell'operazione, altre due persone sono state denunciate per caporalato, uno per reclutamento e uno in qualità di titolare di un'azienda agricola. Trovati anche 10 lavoratori in nero e 6 irregolari (di cui uno straniero sprovvisto di permesso di soggiorno) intenti a prestare la propria attività in alcune e strutture turistiche. Ai titolari delle attività sono state irrogate sanzioni amministrative pari a 19.800 euro.