Toma,infrastrutture per sviluppo regione

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Un piano di investimenti nelle infrastrutture per lo sviluppo del Molise. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Donato Toma, che in un'intervista all'ANSA ha tracciato un bilancio di questo primo anno di governo.

"Abbiamo lanciato il piano delle strade comunali e provinciali - ha detto Toma - con una serie di interventi finanziari per circa 35 milioni di euro complessivi. Ad oggi sono state approvate delibere per circa 13 milioni di euro, e sono già previsti stanziamenti fino ad arrivare a 35 milioni.

Inoltre stiamo cercando nelle pieghe del fondo di sviluppo e coesione altri fondi da investire sulle strade".

Altro obiettivo centrato, per il governatore, è stato quello di "non perdere i finanziamenti europei. All'inizio di questa consiliatura avevamo la possibilità di accedere a circa 20 milioni di euro. Li abbiamo spesi nei termini assegnati dalla Unione europea entro il 31 dicembre del 2018".