Scontri al 1 Maggio di Torino,46 denunce

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Quarantasei militanti del centro sociale torinese Askatasuna e dell'ex Asilo occupato in via Alessandria sono stati denunciati dalla Digos per le tensioni all'ultima manifestazione del Primo Maggio. Sono accusati, a vario titolo, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, violenza privata e possesso di strumenti atti all'offesa.

Secondo la questura, i principali leader di Askatasuna avrebbero coordinato le contestazioni.

I fatti risalgono allo scorso primo maggio quando un centinaio di antagonisti dello spezzone sociale, che volevano raggiungere il palco, hanno aggredito alcuni manifestanti del Partito Democratico e del servizio di vigilanza del partito. Uno di loro è stato preso a calci e pugni. In via Roma, gli antagonisti hanno cercato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine e hanno lanciato bottiglie e aste. La polizia ha risposto con una carica.