Nosiglia arcivescovo Torino altri 2 anni

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Monsignor Cesare Nosiglia prosegue per altri due anni il suo mandato di arcivescovo di Torino. A rendere nota la decisione di Papa Francesco è lo stesso monsignor Nosiglia, il cui mandato era in scadenza.

"La Congregazione per i Vescovi, tramite la Nunziatura Apostolica in Italia, mi informa che il Santo Padre Francesco ha disposto che io possa continuare il mio mandato come Arcivescovo Metropolita di Torino per altri due anni - afferma -. Ho accolto la decisione del Papa confidando nel Suo sostegno spirituale e pastorale e in quello dei sacerdoti, dei diaconi, delle religiose, religiosi e laici della Diocesi. Ringrazio sentitamente il Santo Padre per la fiducia accordatami e chiedo la preghiera di tutti per continuare a svolgere il mio ministero con impegno e generosità".