Accoltella il vicino per motivi gelosia

(ANSA) - GENOVA, 1 AGO - Tentato omicidio ieri pomeriggio in via Maroncelli, a Sestri Ponente. Un genovese di 49 anni ha accoltellato il vicino di casa, 52 anni anche lui genovese, con diversi colpi al torace. L'aggressione, con un coltello da cucina, è avvenuta nel corso di una lite sulle scale del condominio. A causare la lite, secondo le prime informazioni, motivi sentimentali. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno arrestato l'aggressore per tentato omicidio.