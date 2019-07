Video virale su scazzottata, indagine

(ANSA) - NUORO, 31 LUG - Una scazzottata tra giovani, tutti maggiorenni, fuori dalla discoteca "Pata Club" del centro turistico costiero di Budoni (Nuoro), in località Agrustos, è diventata virale sulle chat di Whatsapp ed ora è al vaglio dei carabinieri della locale stazione e della compagnia di Siniscola guidata dal capitano Andrea Leacche.

Il fatto, secondo una prima ricostruzione, è avvenuto domenica mattina, 28 luglio. Due giovani, per motivi ancora da chiarire, sono venuti alle mani e qualcuno ha filmato l'intera scena, mentre altri stavano a guardare. Durante il parapiglia sono intervenute anche altre persone la cui posizione viene verificata in queste ore degli investigatori che stanno identificando tutte le persone coinvolte. Secondo quanto si apprende nelle immagini si vede che al termine della sfida tra i due giovani, uno ha la peggio dopo un colpo. Ora sarà il magistrato, al quale è stata inviata una informativa, a decidere come procedere nell'indagine.