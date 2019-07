Risolta l'impasse: sbarcano i migranti della Gregoretti

Nelle prossime ore verrà data l'autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti. Lo ha fatto sapere il ministro dell'interno Salvini: "Abbiamo la certezza - ha spiegato - che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani". Cinque paesi, "Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi - ha aggiunto il vicepremier - si faranno carico di questi 116 migranti".

"Accogliamo con favore il fatto che cinque Stati membri si siano impegnati a ricollocare le persone a bordo della Gregoretti. Questo risultato è stato possibile grazie agli intensi sforzi della Commissione e le risposte positive degli Stati membri". Così un portavoce della Commissione europea.

In mattinata il procuratore capo di Siracusa aveva evidenziato che: "Ci sono un caso di tubercolosi e un altro di cellulite infettiva; 20 scabbia e qualche altro caso con diverse patologie. In totale sono 29 i migranti con problemi di natura sanitaria". "Oltre ai due casi di estrema gravità, anche gli altri devono avere le cure", aveva evidenziato.

Il vicepremier, Luigi Di Maio, aveva chiesto "rispetto" per i nostri militari della Gregoretti. "L'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti, noi abbiamo dato come Paese e quei migranti devono andare in Europa, però non si trattino i nostri militari su quella nave come dei pirati", dice. "Pieno rispetto per le forze dell'ordine, pieno rispetto per i poliziotti, pieno rispetto per i nostri militari".