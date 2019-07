Rogo mezzi rifiuti: Cc,incendio è doloso

(ANSA)-SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA),30 LUG - E' doloso l'incendio che la notte scorsa ha distrutto 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Ne sono convinti i carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere della zona dove è divampato il rogo.

Stando alle prime informazioni, l'incendio è stato appiccato in più punti. Ad agire - secondo fonti investigative - potrebbero essere state due o più persone, al momento non identificate, che sono entrate nel deposito dopo aver tagliato la rete di recinzione. Vista la velocità di propagazione delle fiamme i malviventi potrebbero aver utilizzato del liquido infiammabile.

Il rappresentante legale della Tekra, ditta salernitana che si occupa della raccolta dei rifiuti e che ha subito il rogo dei mezzi, è stato ascoltato dai carabinieri ma non ha fornito elementi utili alle indagini. Probabilmente il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, convocherà per venerdì, a San Giovanni Rotondo, il comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.