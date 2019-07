Migranti: aperto un fascicolo sulla Gregoretti, il comandante in procura

La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo sulla vicenda di nave Gregoretti della Guardia Costiera, ferma nel porto di Augusta dalla notte di sabato con a bordo 115 migranti. Il comandante della nave, secondo quanto si apprende, è in procura per essere sentito dagli inquirenti.

Intanto, i contatti per la redistribuzione dei migranti "sono in corso" con gli Stati membri, fa sapere la Commissione europea. Sull'unità sono ancora a bordo - dopo lo sbarco dei bisognosi di cure mediche e di 16 minori - 115 adulti. Lo stop allo sbarco imposto dal ministro dell'Interno, in attesa che gli altri Paesi europei annuncino di farsi carico. La Germania si è fatta avanti già da venerdì.