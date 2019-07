Iran: vignette a Teheran, 'la Regina Elisabetta come pirata'

La Regina Elisabetta come un pirata: è una delle 40 vignette della mostra "I pirati della Regina", inaugurata al centro culturale Osveh di Teheran, nel pieno dello scontro tra Iran e Regno Unito sul rispettivo sequestro delle di petroliere.

Nel disegno, la sovrana brandisce una sciabola da abbordaggio e fa bella mostra di scheletro e ossa incrociate, simboli corsari. Diverse altre vignette la rappresentano con le sembianze tipiche dei pirati. Le autorità della Repubblica islamica, compresa la Guida suprema Ali Khamenei, hanno definito come un atto di "pirateria" il sequestro da parte della Royal Navy a inizio luglio al largo di Gibilterra del cargo iraniano Grace 1, sospettato di esportare petrolio in Siria in violazione delle sanzioni Ue. Dal canto suo, Londra ha definito "illegale" il sequestro della sua nave cisterna Stena Impero nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran, che l'hanno accusata di aver violato le norme di sicurezza della navigazione, speronando tra l'altro una barca di pescatori locali.