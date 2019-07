Foto ANSA per manifesto strage Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - I giornalisti e i fotografi dell'ANSA furono fra i primi, il 2 agosto 1980, ad arrivare alla stazione di Bologna dove una bomba uccise 85 persone. Le notizie e le immagini che diffusero fecero il giro del mondo.

Quest'anno, 39 anni dopo, il manifesto dedicato alla commemorazione è stato fatto proprio utilizzando una di quelle immagini. E' stato infatti uno studente bolognese di 19 anni dell'Accademia di Belle Arti, Davide Mandini a idearne la grafica, sullo sfondo di una di quelle foto: spazio al bianco e al rosso, con i numeri 2 a 39 in evidenza, e alla scritta: 'Non c'è futuro senza ricordo'. Nell'ambito del progetto 'Poster for the City' e grazie alla collaborazione tra il Comune di Bologna e l'Accademia di Belle Arti, l'opera dello studente, preparata per il corso di Design Grafico, coordinato dal professor Danilo Danisi, è stata selezionata, visionata dall'Associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto 1980, e scelta per essere quella rappresentativa della giornata.