Altalene rosa per abbattere il muro col Messico

Altalene rosa per "abbattere" il muro al confine tra Usa e Messico. A realizzare il progetto, denominato "Teeter totter wall" (muro altalena), è stata una coppia di docenti californiani, Ronald Rael, professore di architettura alla University of California, Berkeley, e Virginia San Fratello, professore associato di design alla San José State University. L'idea risale a 10 anni fa, quindi prima della presidenza Trump, ma è stata realizzata solo ora, nel pieno della crisi umanitaria al confine e della 'tolleranza zero' contro l'immigrazione da parte del tycoon. Lo scopo, hanno spiegato i due autori, era quello di "portare un'idea giocosa di unita' alle due parti del confine divise e dimostrare come le azioni che accadono da un lato hanno una conseguenza diretta sull'altro". Le altalene, collocate tra le barriere metalliche alte otto metri del muro a Sunland Park, in New Mexico, e Ciudad Juarez, oltre la frontiera messicana, hanno riscosso un incredibile successo: decine di bambini ma anche di adulti hanno cominciato a giocare sui due lati della frontiera, ridendo e divertendosi insieme.