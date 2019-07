Potente scossa elettrica colpisce operai

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - I vigili del fuoco di Varese, sono intervenuti a Cantello per soccorrere alcuni operai che stavano posando dei pali per l'illuminazione di un posteggio di un supermercato e sono stati colpiti da una scarica elettrica.

Presumibilmente nel muovere uno dei pali, si sono avvicinati a una linea di alta tensione (15.000V) nei pressi del cantiere e si è creato un arco voltaico che li ha colpiti.

Sul posto sono stati inviati una squadra con un'autopompa che ha messo in sicurezza l'area e il personale del 118. I cinque operai sono stati soccorsi e uno trasportato in eliambulanza in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso i rilievi con un funzionario tecnico dei vigili del fuoco, personale dell'ATS (Azienda Tutela Salute) e delle forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto.