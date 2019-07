Minaccia dare fuoco a moglie, arrestato

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 LUG - Ha aggredito la moglie minacciando di darle fuoco con del liquido infiammabile. Un uomo di 59 anni è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Reggio Calabria con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, consumati ai danni della moglie in presenza dei figli minori.

L'arresto del cinquantanovenne è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della Procura. Il provvedimento ha consentito di porre fine alle aggressioni fisiche e psicologiche che negli ultimi tempi, in modo abituale, l'uomo poneva in essere nei confronti della moglie a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. Diversi gli episodi, riferiscono i poliziotti, in cui l'indagato avrebbe aggredito la moglie all'interno delle mura domestiche davanti agli occhi delle due figlie, di cui una minorenne, minacciandola di ucciderla bruciandola con del liquido infiammabile.