Cc ucciso: prof Novara, frase non è mia

(ANSA) - NOVARA, 29 LUG - "Quel post non l'ho scritto io, chi mi conosce sa che non penso quelle cose": lo afferma all'ANSA Eliana Frontini, l'insegnante di Novara nella bufera per la frase "uno di meno" riferita al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. "Per motivi che spiegherò solo a chi di dovere, mi sono assunta una responsabilità non mia - sostiene - Non si è trattato di hackeraggio, semplicemente è stato usato il mio account e il mio computer. Non l'ho detto prima perché non credevo che la vicenda assumesse questo peso...".

"Ho subito chiesto scusa, anche se mi rendo conto che si tratta di ben poca cosa rispetto alla gravità di quelle affermazioni - aggiunge l'insegnante -. Ora, però, è il caso di riportare la vicenda alle sue dimensioni reali". A scrivere il commento potrebbe essere stato un famigliare. "Quando verrò sentita dall'Ufficio scolastico territoriale o eventualmente da altri organi, comunicherò il nome della persona che ha agito.

Una persona che è pronta ad assumersi le sue responsabilità".