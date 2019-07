Burrasca maestrale, alto pericolo roghi

(ANSA) - CAGLIARI, 29 LUG - Resta alto il pericolo di incendi in Sardegna. Dopo gli allerta dei giorni scorsi, il vento di maestrale continua a soffiare incessantemente e in giornata è previsto un ulteriore peggioramento. Secondo il servizio meteo del Sar Sardegna, infatti, il vento, da debole o moderato farà registrare locali rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sull'arcipelago di La Maddalena in attenuazione nella mattinata.

La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo bollettino con codice arancione che riguarda tutta la costa orientale e il sud dell'isola. Nel frattempo il forte maestrale sta creando problemi alla flotta antincendi: i Canadair e gli elicotteri che stavano operando a Siniscola, nel Nuorese, sono dovuti rientrare a causa della difficoltà a manovrare a causa proprio delle folate di vento.