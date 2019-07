Aggredisce poliziotti, pena sospesa

(ANSA)- SESTO SAN GIOVANNI (MILANO), 29 LUG - Un uomo di 29 anni, nigeriano, è stato arrestato per aver aggredito e minacciato di morte due agenti, intervenuti in strada a Sesto San Giovanni (Milano) su richiesta di tre donne nordafricane, a loro volta vittima di aggressione da parte dell'uomo e di altri cinque connazionali. Addosso aveva 40 grammi di marijuana. Il Tribunale di Monza lo ha condannato per direttissima a un anno con pena sospesa, concedendogli le attenuanti generiche in virtù "delle sue precarie condizioni di vita, in quanto in attesa del riconoscimento dell'asilo politico". Lo ha reso noto il segretario italiano appartenenti Polizia (Siap), Giuseppe Tiani, che ha dichiarato: "rimaniamo basiti per la sentenza emessa dal Tribunale di Monza". "Per dovere e per cultura riconosciamo e rispettiamo le sentenze della giustizia italiana, ma decisioni di questo tipo non aiutano il nostro personale che quotidianamente interviene per garantire la sicurezza della cittadinanza".