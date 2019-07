Theresa May in vacanza sul Garda con il marito

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Lasciata Downing Street a Boris Johnson, l'ormai ex primo ministro britannico Theresa May si gode dei giorni di vacanza sul Lago di Garda. I media britannici, fra cui il tablod The Sun, l'hanno fotografata a passeggio, in compagnia del marito Philip, per Desanzano e Sirmione, sul versante lombardo. L'ex premier conservatore indossa grandi occhiali da sole.

Secondi il Sun, May trascorrerà in Italia una settimana circa, poi è attesa l'8 agosto ad Amiens, nel nord della Francia, per commemorare la battaglia di Amiens nella Prima Guerra Mondiale. (ANSA).