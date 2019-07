Padre accoltella figlio nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Un uomo anziano ha accoltellato il figlio tossicodipendente questo pomeriggio nel Milanese. Lo ha riferito il 118, intervenuto sul posto insieme ai carabinieri.

Il ferito si trova ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

E' accaduto a Pantigliate, dove poco dopo le 16 è avvenuta l'aggressione, in un appartamento. Secondo le prime informazioni il ferito, un 46enne, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano. I carabinieri di Peschiera Borromeo (Milano) hanno denunciato sia il padre sia il figlio, che non è in pericolo di vita in quanto la coltellata lo ha raggiunto di striscio. Il genitore è stato accusato di lesioni gravi, il figlio di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Le indagini dei carabinieri hanno infatti accertato che il ferito, tossicodipendente ed alcolista, abitualmente minacciava il padre per farsi consegnare dei soldi.