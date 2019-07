No Tav, reagito a scelta infame governo

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - "Abbiamo reagito all'infame decisione del governo dicendo che per noi 'non è cambiato niente'". Lo afferma il movimento che si oppone alla Torino-Lione, commentando la manifestazione di ieri in Val Susa sul sito internet Notav.info. "Tanti pensavano di poter chiudere il capitolo della lotta No Tav. Hanno fatto male i loro conti.

Qui c'è un libro appena aperto - si legge - fatto di resistenza e determinazione, con tante pagine ancora da scrivere. Siamo dalla parte giusta della storia".

"Avevamo detto che avremmo portato più gente possibile al cantiere, per far vedere a tutti da vicino contro cosa lottiamo e lo abbiamo fatto - proseguono i No Tav - A differenza di tanti, il movimento mantiene sempre le sue promesse. Il 'come' abbiamo raggiunto il cantiere, che fa tanto notizia, è lo stesso in cui lo abbiamo fatto molte altre volte", aggiungono i No Tav.