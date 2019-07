'Elder' The King of Nothing, dalla scuola cattolica all'omicidio di Rega

Il 'King of Nothing', re del niente, convinto che 'death is guaranteed, life is no, la morte è garantita, la vita no. Iniziano a trapelare i primi dettagli di Finnegan Lee Elder, l'americano fermato per la morte del brigadiere Mario Cerciello Rega.

Nato a San Francisco nel 2000, Elder si è diplomato insieme a Gabriel Christian Natale Hjorth al liceo pubblico Tamalpais nella Mill Valley nel 2018. Per un limitato periodo di tempo ha frequentato la rinomata scuola cattolica di San Francisco Sacred Heart Preparatory, dove ha giocato a football. Una scuola prestigiosa che costa oltre 21.000 dollari l'anno. Ma - secondo indiscrezioni - si sarebbe trattato solo di una breve parentesi.

Dal liceo Tamalpais Elder e Hjorth si sarebbero diplomati senza grandi meriti scolastici. Secondo quanto si evince dal programma per la cerimonia del diploma, i loro sono infatti fra i pochi nomi senza asterisco, ovvero senza onorificenze. La graduatoria stilata prevede infatti il maggior numero di asterischi per gli studenti con il punteggio più alto.

La famiglia di Elder si definisce "scioccata" e in una nota afferma di non essere in possesso di informazioni indipendenti sul caso e di non essere ancora stata in grado di avere comunicazioni con il figlio.