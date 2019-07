Cade su porta a vetri, morto dissanguato

(ANSA) - PADOVA, 28 LUG - Un ragazzo di 20 anni è morto in casa nel padovano dopo essere caduto contro una porta a vetri, ed aver subito la lesione dell'arteria femorale, risultata fatale. Il fatto è avvenuto Bagnoli di Sopra. Miftah El Hassan, questo il nome della vittima, è morto durante il trasporto in ospedale. Una scheggia rimasta attaccata alla porta gli avrebbe infilzato l'arteria femorale, e purtroppo l'intervento dei medici del 118 è stato inutile. Secondo prima ricostruzione, il giovane sarebbe caduto dalle scale di casa andando poi a sbattere sulla porta a vetri, e cadendo infine con tutto il peso del corpo sulla porzione di porta in cui era rimasto attaccato un pezzo di vetro.