Gp Germania, Vettel ko in Q1: partirà ultimo

La Ferrari di Sebastian Vettel non riesce a qualificarsi nella Q1 delle prove ufficiali del Gran Premio di Germania. La monoposto del tedesco a causa di problemi tecnici non registra alcun tempo utile: il pilota tedesco partirà dal fondo della griglia domani in gara. ''Abbiamo avuto un problema al turbo e la vettura di Sebastian Vettel è fuori''. La scuderia di Maranello spiega così su Twitter l'inconveniente accusato dalla monoposto del tedesco nella Q1 delle qualifiche del Gran Premio di Germania.