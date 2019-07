Furti appartamenti nell'Aretino, 5 fermi

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - Una banda di ladri d'appartamento, che avevano la loro base operativa a Firenze, è stata sgominata dalla polizia: i fermi di indiziato di delitto emessi dalla procura della Repubblica di Arezzo, per furti aggravati in concorso presso abitazioni private, sono a carico di cinque persone, di nazionalità albanese e di età compresa tra 21 e 37 anni. L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Firenze, è scattata in seguito a una serie di colpi messi a segno tra il 16 e il 20 luglio scorso nell'Aretino, in particolare a San Giustino Valdarno, Loro Ciuffenna, Castelfranco Piandiscò e Poppi. I colpi non sempre sono stati portati a termine: in quattro casi i cittadini albanesi, è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, sono riusciti ad entrare nelle abitazioni di ignari cittadini rubando gioielli, denaro contante e orologi per una cifra nel complesso superiore a 18mila euro, mentre in due casi, a Loro Ciuffenna, i colpi sono falliti