Cc ucciso:moglie,ergastolo per colpevoli

(ANSA) - SOMMA VESUVIANA (NAPOLI), 27 LUG - "Voleva diventare padre, invece non ha avuto il tempo di fare niente. I responsabili meritano l'ergastolo". Lo dice, in una intervista al quotidiano Il Mattino, Rosa Maria Esilio, 33 anni, da un mese e mezzo moglie del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma. "La vita è ingiusta. Cosa mi aspetta? Non lo so, vorrei solo che tornasse a casa. Conoscevo i pericoli che correva, gli dicevo 'ti prego, devi tornare sempre a casa'. E lui me lo aveva promesso". Il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, dice all'ANSA, a proposito dei due americani fermati per l'omicidio del militare originario della sua cittadina: "Spero marciscano in galera per sempre e chiedo alle autorità giudiziarie di essere quanto più intransigenti possibile con questi individui che hanno ucciso un giovane d'oro".