Tav: Salvini, non resterà impunito un solo episodio violenza

Tensione alle stelle anche tra il movimento No-Tav e il titolare del Viminale, in vista della manifestazione di sabato a Torino convocata dalle organizzazioni che da anni si battono contro l'opera. "Siamo in democrazia, ognuno è libero di dire quello che vuole, se ci fosse un solo episodio di violenza non resterà impunito". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando della manifestazione anti Tav che si terrà a Chiomonte. "Sono in contatto costante con il prefetto di Torino, spero che ci sia tanta gente, mamme, papà, bambini a volto scoperto e disarmati. L'importante è manifestare le proprie idee cantando, fischiando e ballando, ma a volto scoperto e a mani nude. Ci saranno almeno 500 agenti sul posto, conto che tutti usino la testa - ha aggiunto -. Se qualcuno cominciasse a fare casino, ad attaccare, bruciare, minacciare e insultare, nessuno resterà a guardare. Spero che sia una bella, pacifica e affollata manifestazione, ma non sarà tollerato alcun episodio di violenza". Finchè il governo fa cose, si va avanti. Sulla tav i 5 stelle dicono un giorno una cosa e poi un giorno un'altra. Sulla tav non siamo in sintonia": lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Milano. "La tav serve sì, il primo ministro ha detto che costa meno farla che tornare indietro, si parta spediti", ha aggiunto.

Di Maio, è un regalo alla Francia ma presto atto per voto in Aula - La Tav "è un regalo alla Francia regaleremo 2,2 miliardi alla Francia". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando a Sky Tg24 che "il M5S non ha rinnegato l'inutilità della Torino-Lione". "Nei prossimi giorni si depositerà l'atto per chiedere il voto in Parlamento, non lo abbiamo chiesto noi, lo ha chiesto il premier. In Parlamento abbiamo la maggioranza relativa, il 33%, non assoluta. Quello che potremo fare lo faremo". Di Maio ha quindi evidenziato più volte che sia la Lega che Renzi erano 'No Tav'.