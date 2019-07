Cc ucciso: 4 persone sentite in caserma

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Sono almeno quattro le persone che si trovano nella caserma dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma per essere ascoltati nell'ambito delle indagini sulla morte del vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte nella Capitale. Continuano i controlli a tappeto per risalire ai due nordafricani, al momento ricercati.

Non si esclude che nelle prossime ore possano essere ascoltate anche altre persone.