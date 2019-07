Autonomia,Fontana: tour a Sud buona idea

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Il tour proposto dal leader della Lega Matteo Salvini per spiegare alle regioni del Sud l'Autonomia e i suoi vantaggi "è un'ottima idea, purtroppo la disinformazione che continua ad essere fatta al Sud confonde le idee e non rappresenta la verità". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a margine dei lavori in Consiglio regionale.