Bimbo muore annegato in piscina

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - Tragedia la scorsa notte a Pozzuoli dove un bimbo di quattro anni della provincia di Caserta è morto annegato nella piscina annessa ad un ristorante dove erano in corso i festeggiamenti per un matrimonio. Secondo una prima ricostruzione il piccolo si è allontanato e si è tuffato nella piscina ed è annegato. Soccorso immediatamente, è stato portato all'ospedale "Santa Maria delle Grazie". Ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.(ANSA).