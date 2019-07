In Sardegna 40 gradi, allerta incendi

(ANSA) - CAGLIARI, 24 LUG - Ancora caldo, afa e pericolo incendi. In Sardegna saranno ancora giorni di alte temperature, con il termometro che toccherà ancora una volta i 40 gradi. Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. "Il promontorio di caldo africano permane sull'Italia e risale verso il centro Europa, mantenendo alte le temperature - sottolineano i meteorologi -. Oggi la giornata sarà stabile, sempre con caldo e afa con temperature massime che si assesteranno tra i 37/38 gradi. Domani il termometro salirà". Sono previsti picchi di 40 gradi nell'alto Campidano Cagliaritano e in quello Oristanese, picchi anche nelle zone pianeggianti interne della Gallura.

I litorali subiranno l'influsso delle brezze pomeridiane che garantiranno un minimo di refrigerio. Fino a sabato le temperature rimarranno stabili, poi soffierà il maestrale. A causa del caldo, permane alto il pericolo incendi. Oggi l'allerta è gialla in quasi tutta l'Isola, allerta arancione nelle zone interne.