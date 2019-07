Tir in fiamme, chiusa Fi-Pi-Li

(ANSA) - LIVORNO 23 LUG - I vigili del fuoco del comando di Livorno stanno intervenendo sulla FI-PI-LI, in direzione Calambrone (Pisa), nei pressi dell'uscita interporto, per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava legna. Parte del carico incendiato è finito sulla sede stradale e al momento la viabilità è interrotta: obbligatoria l'uscita interporto. Sul posto oltre ai pompieri è presente personale della polizia stradale di Livorno. La sacca del tir è stata svuotata ma dal mezzo, fanno sapere, esce ancora fumo anche se le fiamme sono state spente. Sul posto sta arrivando il 'ragno' della Avr per spostare la legna e vedere se all'interno ci sono ancora focolai.