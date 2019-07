Scuola: Cassazione conferma, diplomati fuori dalle graduatorie

Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso di un nutrito gruppo di maestri diplomati, confermando la sentenza del Consiglio di Stato, che a fine 2017 ha escluso dalla graduatorie a esaurimento per le scuole materne ed elementari gli insegnanti in possesso del solo diploma magistrale che non avessero partecipato alle sessioni di abilitazione o ai concorsi.

Una decisione che all'epoca gettò nello sconforto migliaia di persone inserite nelle graduatorie per l'immissione in ruolo nella scuola. I ricorrenti, una trentina, tutti diplomati magistrali, contestavano che il Consiglio di Stato avesse ecceduto nei suoi poteri togliendo valore abilitante al diploma magistrale e denunciando una lesione dei diritti fondamentali, visto che avevano lavorato nella scuola per oltre un ventennio e non erano stati tutelati dai giudici "contro l'arbitrio della Pubblica amministrazione". Motivi ritenuti inammissibili dalla Suprema Corte: la decisione "rimane entro l'ambito di interpretazione e ricostruzione di una complessa normativa".