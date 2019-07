Passeggeri, autore roghi colpisce noi

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - C'è anche rabbia tra i passeggeri in attesa di partire alla stazione di Torino Porta Susa dove i ritardi dei treni ad Alta Velocità causati dall'incendio nei pressi della stazione di Rovezzano hanno superato le tre ore.

Lucia, diretta a Firenze, è furibonda: "devo raggiungere mio figlio che si sposa nel fine settimana e il mio treno ha accumulato 205 minuti di ritardo. Non ce l'ho con le ferrovie, ma con chi ha appiccato l'incendio. I maggiori problemi li ha creati a chi deve viaggiare".

Sono decine i viaggiatori in fila nella sala d'attesa di Italo e di Ferrovie dello Stato per conoscere i tempi d'attesa e la ripresa regolare del servizio. "Saremmo dovuti partire alle 9.35 per Milano, ma il nostro treno ha 125 minuti di ritardo - spiegano alcuni ragazzi - Vogliamo portare in giro una nostra amica americana, ma siamo ancora a Torino. Abbiamo saputo dell'incendio, da non crederci".