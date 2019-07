MIgranti:Viminale,stop documento Francia

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - I tecnici del Viminale inviati alla riunione informale sulle Migrazioni nel Mediterraneo - appendice del vertice dei ministri dell'Interno europei svoltosi ad Helsinki la settimana scorsa - hanno stoppato l'iniziativa della Francia che lavorava ad un documento comune. Lo fa sapere lo stesso ministero, ribadendo la richiesta di "meccanismi di distribuzione temporanea di tutti gli immigrati irregolari e rotazione dei porti sicuri di sbarco delle persone rintracciate in mare, in modo che l'accoglienza non pesi solo su Italia e Malta che rischiano così di diventare l'hot spot d'Europa".