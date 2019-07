In arrivo nuova ondata di caldo, il picco a metà settimana

Mercoledì e giovedì saranno le giornate più calde, ma per tirare un 'sospiro di sollievo' bisognerà aspettare il weekend. E' infatti in arrivo un'intensa ondata di calore, con il suo apice appunto a metà settimana, che farà arrivare il termometro a 39 gradi in Toscana e a 37 a Roma e nelle zone interne del Lazio, in Sardegna e in Pianura Padana e che si attenuerà proprio nel fine settimana, anche se per poco tempo. 'Riappaiono' intanto i bollini rossi del ministero della Salute: le città più a rischio caldo domani sono due, Brescia e Pescara, mercoledì anche Bolzano, Firenze, Perugia e Torino.

A determinare questa ondata di calore, spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, "è la rimonta dell'alta pressione determinata dalla presenza di un'area di bassa pressione sull'Oceano Atlantico, che richiama aria calda dal deserto algerino. A questa si aggiunge un monsone africano più forte rispetto alla norma, che dà ulteriore impulso all'anticiclone africano". L'aria calda, precisa il meteorologo del Cnr, raggiungerà l'Europa, portando caldo record anche in città come Parigi dove giovedì sono previsti fino a 38 gradi, Londra con 33 gradi, Amsterdam e Bruxelles per citarne alcune.