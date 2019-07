Colombo: stop Mani Pulite non corruzione

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - "Sono finite le nostre indagini, ma Tangentopoli non ha cambiato niente dell'Italia, la corruzione è rimasta, magari con caratteristiche diverse": lo ha detto, con la voce rotta dalla commozione, Gherardo Colombo, ex magistrato del pool di Mani pulite, alla camera ardente del 'suo' capo Francesco Saverio Borrelli. Il famoso 'resistere, resistere, resistere', ha aggiunto, "è stato un invito a tutta la cittadinanza a rivolgersi veramente alla Costituzione che ha 70 anni ma che è ancora una promessa e non la realtà".