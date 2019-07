Scontro auto GdF e scooter,muore 15enne

(ANSA) - FOGGIA, 20 LUG - Un ragazzo foggiano di 15 anni che era in sella ad uno scooter è morto in uno scontro frontale con un'auto della Guardia di Finanza avvenuto nel primo pomeriggio in via Camporeale, alla periferia di Foggia. NOn è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il ragazzo è morto subito dopo l'impatto: inutili sono stati i tentativi del personale del 118 di rianimarlo.