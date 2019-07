Rapina in centro scommesse, un ferito

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Il dipendente di un centro scommesse è stato ferito nel corso di una rapina a mano armata scattata intorno a mezzanotte a Quarto, in provincia di Napoli.

Il ferito è stato trasportato nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli). Secondo quanto hanno accertato i carabinieri, che indagano sull'accaduto, sono entrati in azione tre individui, con il volto coperto e pistola in pugno, i quali hanno intimato ai presenti di sdraiarsi a terra.

Uno dei dipendenti, in circostanze non ancora chiarite, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco: complessivamente ne sono stati esplosi sei, quattro dei quali andati a segno. I tre hanno poi aperto la cassaforte dove era conservato l'incasso della giornata e sono fuggiti col denaro. (ANSA).