Carabiniere ferito è medaglia al merito

(ANSA) - TERNI, 20 LUG - E' stato insignito nel 2017 da una medaglia di bronzo al merito civile il carabiniere del nucleo operativo di Terni rimasto ferito da due colpi di pistola, ieri, durante una colluttazione con un dominicano di 33 anni, poi arrestato.

L'appuntato scelto, nel marzo 2014 si era distinto per aver tratto in salvo con altri tre colleghi, a San Gemini, due persone anziane rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni a causa di un violento incendio. Il carabiniere nelle ultime ore ha ricevuto molti attestati di stima e solidarietà, anche dalle massima autorità dell'Arma, tra cui quello del comandante generale Giovanni Nistri. In visita invece ieri all'ospedale Santa Maria, dove il militare è ricoverato, il comandante della legione carabinieri Umbria, Massimiliano Della Gala.