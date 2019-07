Paese sardo rimuove i Savoia da strade

(ANSA) - NUORO, 19 LUG - Mamoiada, centro del Nuorese noto per le tradizionali maschere di Carnevale (Mamuthones), rimuove i nomi dei Savoia dalla toponomastica del paese e intitola le due arterie principali, il Corso Vittorio Emanuele II - dove ha sede del Comune - e la via Vittorio Emanuele III, a due sardi illustri: Giovanni Maria Angioy e Eleonora D'Arborea.

La decisione è stata presa con una delibera della giunta comunale guidata dal sindaco Luciano Barione. "Le motivazioni che hanno portato la Giunta alla scelta di bandire dalla toponomastica i nomi delle strade dedicate ai Savoia - si legge nella delibera - sono sostenute da un'ampia storiografia che dimostra come questi agirono sempre contro gli interessi del popolo sardo e della Sardegna, sino a costruire, con la violenza, l'oppressione e la rapina, un forte sottosviluppo per super sfruttamento. Una delle massime responsabilità storiche di Vittorio Emanuele III fu l'aver favorito l'avvento e l'affermarsi del Fascismo".