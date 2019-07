Da scavi dei Fori Roma emerge un busto

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Dopo la testa attribuita al dio Dioniso emersa da via lavori archeologici in via Alessandrina, ai piedi del Campidoglio, dagli stessi scavi è emersa un altra "sorpresa": un busto, la cui provenienza è ancora da approfondire. Ad annunciarlo è il vicesindaco di Roma Luca Bergamo che sui suoi social posta un primo scatto del ritrovamento. "L'attento lavoro di scavo della Sovrintendenza Capitolina in Alessandrina continua a regalare sorprese. E' di poco fa la scoperta di un busto, di cui questo è il primo scatto. Ne sapremo di più dopo gli approfondimenti degli archeologi, intanto a loro va un grande", scrive.

"Le meraviglie della Roma antica: gli scavi di via Alessandrina continuano a regalare sorprese. Scoperto un busto grazie all'attento lavoro della Sovrintendenza capitolina. Roma non smette mai di stupire". Così su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi.