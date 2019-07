Carabiniere ferito,30 giorni di prognosi

(ANSA) - TERNI, 19 LUG - È ricoverato in ortopedia con 30 giorni di prognosi il carabiniere che, durante la sparatoria di oggi a Terni, ha riportato ferite da arma da fuoco su entrambi i piedi. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre l'ogiva del proiettile. E' quanto si apprende da fonti ospedaliere.

L'aggressore, un 33enne di origine sudamericana, dopo i primi accertamenti in pronto soccorso e le prime cure per contusioni ed escoriazioni, è stato portato in carcere dalle forze di polizia. Sono ancora in corso gli accertamenti ematologici tossicologici.