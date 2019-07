Arresto Bellomo: confermati domiciliari

(ANSA) - BARI, 19 LUG - Resta agli arresti domiciliari l'ex giudice barese del Consiglio di Stato Francesco Bellomo, arrestato lo scorso 9 luglio per presunti maltrattamenti su quattro donne, tre ex borsiste e una ricercatrice della sua Scuola di Formazione per la preparazione al concorso in magistratura, ed estorsione ad un'altra ex corsista per averla costretta a lasciare il lavoro in una emittente locale. Il gip Antonella Cafagna, che dieci giorni fa aveva firmato l'ordine di arresto e dinanzi alla quale martedì scorso Bellomo ha respinto le accuse in quasi 9 ore di interrogatorio, ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare fatta dai difensori, Beniamino Migliucci e Gianluca D'Oria che hanno già presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Bellomo avrebbe vessato alcune corsiste della sua Scuola in cambio di borse di studio. Alle donne, con le quali aveva anche relazioni intime, avrebbe imposto rigidi codici di comportamento e dress code, fino a controllarne profili social e frequentazioni.