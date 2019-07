Sanità,Ceriscioli 'fiducia Magistratura'

(ANSA) - ANCONA, 18 LUG - "Abbiamo piena fiducia nell'operato della Magistratura e chiediamo che si faccia subito piena luce sull'intera vicenda". Il Presidente della Regione Marche e assessore alla Sanità Luca Ceriscioli interviene sull'inchiesta della Procura relativa al sistema di appalti gestito dell'Asur (Azienda sanitaria unica regionale) Marche che ha portato ad indagare dieci persone tra dirigenti, tra i quali il direttore generale Asur Alessandro Marini, rappresentanti istituzionali e imprenditori. "Contiamo - continua Ceriscioli - che le persone coinvolte possano dimostrare la totale estraneità a quanto viene loro contestato e che il tutto si chiarisca in tempi molto brevi. L'attività sanitaria della Regione prosegue in tutte le proprie funzioni, garantendo come sempre ai cittadini la qualità dei servizi offerti".