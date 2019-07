Milano-Cortina: Zaia, metodo industriale

(ANSA) - VENEZIA, 17 LUG - "Il lavoro è impostato molto bene, prima faremo la governance in chiave giuridica, che avrà nel board gli enti fondatori, ma poi interessa la parte operativa, dobbiamo ragionare in maniera industriale". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia, a proposito delle Olimpiadi 2026. A capo della struttura operativa delle olimpiadi di Milano-Cortina, secondo Zaia "è fondamentale ci sia un manager, e lo dovremo pagare bene".

"Sembra una cosa scontata - ha aggiunto - ma in questo paese parlare di stipendi alle persone che sanno lavorare sembra sia blasfemia; io dico che chi lavora bene deve essere pagato bene.

Se siamo convinti che l'Olimpiade è un fatto industriale, dobbiamo investire con manager seri. Se cerchiamo qualche elefante della politica il mio voto non ci sarà, ma anche i miei colleghi sono d'accordo", ha concluso Zaia. (ANSA).