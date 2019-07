Salvati 9 escursionisti sulle Apuane

(ANSA) - LUCCA, 16 LUG - Intervento di salvataggio sulle Apuane, in Toscana, nel gruppo della Pania della Croce, per nove escursionisti tedeschi che, impegnati sui sentieri di montagna, hanno chiesto soccorso poiché disidratati e in forte difficoltà a causa del terreno impervio. La zona infatti è esposta al sole e presenta balzi a strapiombo dove il rischio del camminare in quota è maggiore.

Due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Querceta (Lucca) sono state trasportate in elicottero nella zona di Foce dei Valli e hanno fatto rientrare in sicurezza il gruppo in direzione Passo dell'Alpino dove ad attenderli c'è un'altra squadra di soccorritori pronti a dare il cambio agli altri e a intervenire per aiutare il gruppo di tedeschi.